احتال على والده بآلاف الدولارات.. زيّف صوته باتصالات بنكية

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سُجن رجل بريطاني بسبب سحبه لعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من الحسابات المصرفية لوالده عن طريق تزوير صوته وصوت والدته المتوفاة، خلال مكالمات هاتفية مع موظفي البنك.

أشهر من الاحتيال المتواصل

وجد تحقيق معقد للشرطة أنه خلال فترة 14 شهرا في عامي 2017 و2018، وبعد أشهر فقط من وفاة والدته، احتال دانيال كوثبرت البالغ من العمر 42 عاما على والده بأكثر من 56 ألف جنيه إسترليني (70 ألف دولار) من خلال الاتصال ببنك والديه وانتحال شخصية والده ووالدته الراحلة.





كشفت مقاطع صوتية كيف زيف كوثبرت اسم والدته المتوفاة في تسع مكالمات على الأقل، وأجاب إجابات صحيحة عند طرح موظفي البنك أسئلة الأمان عليه.

وفقا للمدعين العامين، لاحظ والد دانيال كوثبرت بعض الأنشطة المشبوهة عند فحص حسابه المصرفي، لكنه اقتنع بأن دانيال لا علاقة له بذلك.

ومع ذلك، سرعان ما علم الرجل الفقير أن الوثوق بابنه كان قرارا سيئا للغاية.





في عام 2018 اتصلت شركة بناء بوالد كوثبرت لإبلاغه بأنه سيخسر منزله بسبب التأخر عن الدفع، حيث اقترض ابنه عدة قروض باسمه ولم يكلف نفسه عناء سدادها أو على الأقل إبلاغ والده بها.





في مواجهة الأدلة الصوتية الساحقة ضده، اعترف دانيال كوثبرت بالاحتيال عن طريق "التمثيل الكاذب" وحكم عليه قاضي محكمة بريستون كراون مؤخرا بالسجن لمدة عامين.