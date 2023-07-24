living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو.. نيزك يضيء سماء ولايات أميركية ويثير الرعب

24
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أضاءت كرة نار ضخمة سماء عدة ولايات أميركية في جنوب الولايات المتحدة، ورغم أن الأمر كان مجرد نيزك إلا أن البعض خشي أن يكون مقدمة لنهاية العالم.
 
ورد أكثر من 50 تقريرا عن مشاهدة كرة لهب عملاقة في سماء ولايات: تكساس وألاباما وجورجيا وميسيسبي ولويزيانا وفلوريدا.
قال شهود عيان إنهم شاهدوا الجسم الساطع وهو يسقط على الأرض مثل كرة النار، فجر الجمعة الماضية.
 
ذكر شاهد عيان في مدينة غولفبورت بولاية ميسيسبي أن النيزك كان مدهشا وكبيرا للغاية.
 
وأضاف شهود آخرون بأن النيزك الذي شاهدوه كان أكبر وأكثر سطوعا من أي شيء شاهدوه في السابق.
 
أما في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، فقال شاهد عيان إن ضخامة ما شاهده جعلته يستعد لحدث كارثي، مضيفا أنه كان يقود سيارته عندما رأى النيزك.
 
وتراءى له أنه أمام "سحابة فطر" أو "أرمغدون" (المصطلح الذي يشير إلى الدمار الهائل ونهاية العالم).
 
 لماذا لون النيزك أخضر؟
 
تتكون النيازك في العادة من عناصر معدنية مثل الحديد والنيكل.
تنتج هذه المعادن وهجا أخضر.
تحترق هذه المعادن مع دخولها إلى الغلاف الجوي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   