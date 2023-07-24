لاعب كمال أجسام يلقى مصرعه تحت الأثقال!

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يعيش عالم كمال الأجسام حالة حداد بعد وفاة اللاعب الموهوب، جاستن فيكي، عن عمر ناهز 33 عاما بشكل مأساوي، تحت الأثقال في مجمع “باراديس جيم” للياقة البدنية بمقاطعة بالي الإندونيسية.

ووقع الحادث خلال حصة تدريب مكثفة يوم السبت الماضي، حيث كان جاستن فيكي، وهو رياضي محترف، يتمرن بوزن 200 كيلوغرام، لكن يبدو أن الرياضي فقد توازنه في إحدى محاولات رفع الثقل، وربما كان ذلك من شدة الإرهاق أيضا، حيث لم يتمكن من رفعه ليسقط القضيب الحديدي على رقبته. وقد حاول شخص بجانبه، يبدو أنه مدربه، مساعدته، لكنه لم يفلح في ذلك.