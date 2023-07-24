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الدفاع الروسية: إحباط هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في موسكو

24
JULY
2023
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قال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليغرام إن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين.

وأضاف سوبيانين: "لم يسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات".

وتابع قائلا: "تم الإبلاغ عن غارات شنتها طائرات بلا طيار على مبنيين غير سكنيين. لا يوجد دمار جسيم أو ضحايا. جميع خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أنه تم "اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا على العاصمة موسكو".

وأظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.

وقالت حسابات روسية على تيليغرام إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدا عن وزارة الدفاع.

وأشارت وسائل إعلام روسية نقلا عن دائرة النقل في موسكو، أنه "تم حظر حركة المرور على طول شارع ليخاشيف في موسكو، حيث سقطت طائرة بدون طيار على مبنى مرتفع قيد الإنشاء".

كما تم إغلاق وحظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في كلا الاتجاهين.

 

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