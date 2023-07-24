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تعزيز الإكوادور التدابير الأمنية في سجونها

24
JULY
2023
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عزّزت الإكوادور التي شهدت سجونها عمليات قتل عدة، الأحد التدابير الأمنية في هذه المنشآت بعد وقوع اشتباكات جديدة بين السجناء في غواياكيل (جنوب غرب)، وفق ما أكدت هيئة إدارة السجون في البلد الأميركي اللاتيني.

وأشارت الهيئة في بيان للصحافة إلى أن إدارة السجون "بالتنسيق مع الشرطة الوطنية والجيش فعّلت البروتوكولات الأمنية على المستوى الوطني في كل مراكز الاعتقال".

وأوضح وزير الداخلية خوان زاباتا في تغريدة أن البروتوكولات التي تهدف إلى ضمان مراقبة المعتقلين وضبطهم وحماية أمنهم "سارية".

وكان قد أفيد بحصول اشتباكات بين السجناء في سجن "غواياس 1" في مدينة غواياكيل الساحلية التي تعدّ إحدى أكثر المدن التي تشهد أعمال عنف في الإكوادور ويتمتع فيها تجار المخدرات بسطوة كبيرة.

وأشار مراسل وكالة فرانس برس الى سماع دوي إطلاق نار قرب السجن الذي شهد أسوأ مجزرة على خلفية التنافس بين عصابات إجرامية.

ومنذ شباط 2021، سجّلت اكثر من 12 جريمة قتل في السجون أسفرت عن مقتل أكثر من 420 سجينا في اشتباكات دامية، تخلّلها قطع رؤوس وعمليات إحراق.

وفي حين ترقّبت عائلات أنباء عن أقارب مسجونين، سيّرت دوريات للجيش والشرطة كما انتشرت سيارات الإسعاف في محيط غواياس 1.

ومساء السبت، أفادت إدارة السجون بإصابة ثلاثة سجناء بجروح طفيفة.

وفي البلاد 36 سجنا بقدرة استيعابية تبلغ نحو 30 ألف سجين، علما بأن عدد السجناء يبلغ 31 الفا و321 سجينا، وفق بيانات رسمية. يضاف إلى هؤلاء موقوفون بتهريب المخدرات.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وقد ضبطت سلطاتها 445 طنا من المخدرات منذ أن وصل غييرمو لاسو إلى الرئاسة في أيار 2021.

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