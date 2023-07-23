العاهل السعودي وولي عهده يهنئان السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

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بعث العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب الملك السعودي في برقيته عن" أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس المصري، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، واطراد التقدم والازدهار".

وأشاد الملك السعودي ب"العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كاف"ة.

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، والمزيد من التقدم والازدهار"، وفق وكالة النباء السعودية" واس".