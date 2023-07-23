قطر والإمارات تستعيدان العلاقات الديبلوماسية.

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أعلنت قطر تعيين سفير لها لدى الإمارات، بعد نحو شهر على إعادة فتح سفارتَي الدولتين في الدوحة وأبوظبي إثر سنوات من القطيعة والتوتّر.



وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في السعودية في كانون الثاني 2021. لكنّ العلاقات الدبلوماسية لم تعد إلى سابق عهدها على الفور.



وجاء في بيان صادر عن الديوان الأميري القطري الأحد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر قرارًا "بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيراً فوق العادة مفوضًا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأضاف البيان: "قضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".



ولم يصدر أي بيان رسمي عن الإمارات حتى الساعة.