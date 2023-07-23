ليبيا ترفض توطين المهاجرين في دول العبور وتطالب بدعم دولي لمكافحة الهجرة

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراح لتوطين المهاجرين في مناطق العبور، ومنها ليبيا.

وقال الدبيبة، قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في العاصمة الإيطالية روما، إن بلاده ستطالب بحق ليبيا في الحصول على الدعم الدولي في ملف الهجرة أمنيا وسياسيا وماديا.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أول رحلة بين طرابلس وروما، ستنطلق غدا الاثنين، مدشنة استئناف الرحلات بين البلدين بعد انقطاع دام 10 سنوات، مضيفا أنه سيتم العمل مستقبلا لفتح خط بين روما وبنغازي.

وانطلقت اليوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة، بمشاركة عدد من القادة وممثلين لدول من أوروبا وجنوب البحر المتوسط وإفريقيا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان لها إن المؤتمر يهدف إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك، وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية هي الزراعة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاية الصحية والماء والبيئة.

ومن المقرر أن تشارك في المؤتمر ليبيا وتونس وتركيا والجزائر، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.