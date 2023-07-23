living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجلاء 19 ألف شخص من جزيرة رودس اليونانية بسبب حرائق الغابات

23
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، اليوم الأحد، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة لليوم السادس.

وذكرت قناة يونانية، أن “الحرائق في رودس أدت إلى إجلاء 19 ألف شخص في أكبر عملية إجلاء حريق تم تنفيذها في اليونان على الإطلاق”.

وبدأ الحريق في رودس يوم الثلاثاء، وخرج الوضع عن السيطرة. احترقت العديد من المنازل. وفقًا للسلطات المحلية، قد يلزم إجلاء ما مجموعه 30 ألف شخص.
وتم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد بطول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة.

وذكرت قناة “ERT” اليونانية، بأنه “تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة”.

وبحسب القناة: “تم نقل العديد من كبار السن والمعاقين في سيارات الشرطة الرسمية، وكان العدد الأكبر من المواطنين يسافرون في حافلات سياحية وقوارب خفر السواحل والقوارب الخاصة التي أرسلها خفر السواحل”.

وأضافت: “تم إدخال تسعة أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، وتلقوا إسعافات أولية فورية وغادروا بعد ذلك مباشرة”.

وستستمر عمليات إخماد الحريق في رودس، مع التركيز على ثلاث جبهات نشطة.
وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات اليوم الأحد فيما يقرب من نصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية. وقد تستمر موجات الحرارة التي يشهدها جنوب أوروبا والكثير من مناطق العالم حتى آب/ أغسطس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   