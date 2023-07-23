لن تصدق.. هذا ما يجنيه أكبر المؤثرين لكل منشور مموّل على "إنستغرام"!

A + A -

يحقق بعض المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي دخلا بملايين الدولارات للمنشورات التي يتم رعايتها للترويج لأحد منتجات الشركات، ووفقاً لـ "World Of Statistics"، فإن "كريستيانو رونالدو" يعد صاحب المرتبة الأعلى بين المؤثرين، فيما يتعلق بتكلفة منشور مدفوع على صفحته على "إنستغرام".

وأشار الموقع إلى أن تكلفة رعاية منشور واحد للاعب كرة القدم الشهير، ولاعب نادي "النصر السعودي"، كريستيانو رونالدو، تتجاوز 2.39 مليون دولار.

فيما عارضة الأزياء، كايلي جينر، تعد صاحب المركز الثاني على التطبيق التابع لـ "فيسبوك"، حيث تحصل على 1.8 مليون دولار مقابل المنشور الواحد.

بينما يأتي الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في المرتبة الثالثة وبعائد 1.77 مليون دولار مقابل كل منشور مموّل على صفحته على "إنستغرام".

وأظهرت النساء قوتهن في هذه القائمة، حيث جاءت المغنية الأميركية، سيلينا غوميز، في المرتبة الرابعة بعوائد 1.73 مليون دولار مقابل كل منشور مموّل على صفحتها.

فيما جاء المصارع والممثل الأميركي "ذا روك" في المركز الخامس، حيث يحقق 1.71 مليون دولار مقابل كل منشور مموّل.

ويحصل أقل المؤثرين في قائمة الـ 20 الأعلى تكلفة على 780 ألف دولار لكل منشور مموّل، والذي كان من نصيب الممثل الكوميدي، كيفين هارت.

وبالطبع كانت عائلة كارديشيان، صاحبة نصيب الأسد في القائمة، وجاء على رأسها "كيم كارديشيان"، بعوائد تقترب من 1.7 مليون دولار مقابل كل منشور برعاية أحد الشركات، فيما جاءت شقيقتها "كلوي" في المرتبة التاسعة بعوائد 1.32 مليون دولار للمنشور الواحد، وشقيقتها الثانية "كورتني" في المرتبة الـ 17 بعوائد تقترب من مليون دولار لكل منشور.