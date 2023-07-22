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الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع في هذه الدولة

22
JULY
2023
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أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية اليوم السبت، أنه من المتوقع أن يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري في 4 مناطق لتصل إلى ما بين 46 و50 درجة مئوية، وفق وكالة "روسيا اليوم".

وأشار المركز إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية لتصل إلى ما بين 48 و50 درجة مئوية، في حين يتواصل تأثير ارتفاع الحرارة على الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض، والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة المدينة المنورة لتصل إلى ما بين 46 و48 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار حالة الطقس ما بين حارة إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، فيما تحد الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، والطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، كما لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

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