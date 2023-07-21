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8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل

21
JULY
2023
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سجلت البرازيل أكثر من 8 حالات اغتصاب في الساعة في المعدل سنة 2022، وهو مستوى قياسي، مع أكثر من 60 في المائة من الضحايا تقل أعمارهم عن 14 سنة، بحسب تقرير صادر عن منظمة غير حكومية (الخميس).

وقال «المنتدى البرازيلي للأمن العام»، إنه تم الإبلاغ العام الماضي عن 74 ألفاً و930 حالة اغتصاب في البلاد التي تعدّ 200 مليون نسمة، بزيادة نسبتها 8.2 في المائة عن عام 2021.

وكان أكثر من 10 في المائة من الضحايا بأعمار تقل عن 4 سنوات، بحسب البيانات التي جُمعت من سجلات الشرطة ووثائق رسمية أخرى.

وما يقرب من 70 في المائة من حالات الاغتصاب حدثت في منازل الضحايا.

وقالت منسقة المنتدى جوليانا مارتينز: «خلال جائحة (كوفيد - 19)، ظلت المدارس مغلقة لفترة طويلة، وبقي الضحايا تحت سقف واحد طوال الوقت مع مهاجميهم. ومع إعادة فتح المدارس، ازداد عدد الشكاوى».

وقالت لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «عدد كبير من حالات الاغتصاب لا يتم الإبلاغ عنه، لذا فمن المحتمل جداً أن يكون الوضع أسوأ مما تظهره البيانات».

وقالت المنظمة غير الحكومية إن هناك 1437 حالة قتل لنساء في عام 2022، بزيادة نسبتها 6.1 في المائة عن عام 2021، و245 ألفاً و713 حالة عنف أسري، بزيادة 2.9 في المائة.

الشرق الأوسط
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