«أمر بديهي»... زيلينسكي يطالب بضبط الإنفاق مع تقديم وزير الثقافة استقالته

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تقدم وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو باستقالته، أمس (الخميس)، بينما انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارات الوزير بشأن تخصيص أموال الدولة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال تكاتشينكو عبر صفحته على منصة «تليغرام» في وقت متأخر أمس: «كانت هناك موجة من سوء الفهم بشأن أهمية الثقافة في أوقات الحرب».

ودافع عن الإنفاق على المشاريع الثقافية، حتى في أوقات الحرب، في الوقت الذي تقدم فيه باستقالته.

وتابع أن «الثقافة في وقت الحرب مهمة لأنها ليست حرباً على الأراضي فحسب، بل أيضاً على الناس».

وأوضح أن الأموال المخصصة من أجل الثقافة خلال الحرب «لا تقل أهمية عن المسيرات، لأن الثقافة هي درع هويتنا وحدودنا».

وأشار زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الفيديو إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال التفكير في إيجاد بديل لتكاتشينكو.وتابع الرئيس الأوكراني: «في مثل أوقات الحرب هذه، يجب توجيه أقصى قدر من اهتمام الدولة، وبالتالي موارد الدولة، على الدفاع. هذا أمر بديهي».