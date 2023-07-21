علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم.. اليكم التفاصيل!

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قال علماء روس إن من المتوقع حدوث نشاط قوي للتوهج الشمسي الاثنين والذي قد يتداخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة وذلك بعد أن رصدوا ثلاث توهجات على الشمس الأحد.

وقال معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو إن من الممكن حدوث توهجات من الفئة إكس (أضخم التوهجات) بما في ذلك توهجات بروتون وإن من المتوقع أن تؤدي إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة.

والتوهجات من الفئة إكس هي أكبر الانفجارات في الأنظمة الشمسية ويمكن أن تتسبب في حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد. وتوهجات البروتون هي عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون أساسا من البروتون.

وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسي داخل وحول الشمس. ويمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض مع احتمال إتلاف الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات وفقا لما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وفي عام 2022 تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية ناجمة عن موجة كبيرة من الإشعاع من الشمس في إتلاف 40 قمرا صناعيا لشركة سبيس إكس والتي كانت قد أطلقت قبل وقت قصير.

وقال معهد فيدوروف إنه تم رصد ثلاثة توهجات شمسية الأحد استمرت احداها لمدة 14 دقيقة وصاحبها عطل في اتصالات الراديو.