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بالفيديو- بايدن يعجز عن مغادرة خشبة المسرح بمفرده!

21
JULY
2023
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عجز الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مغادرة منصة المسرح بمفرده خلال حدث أقيم أمس الخميس بفيلادلفيا.

ويظهر بايدن في مقطع فيديو متداول وهو يشكر الجمهور في نهاية خطابه، ثم بنظرة حيرة، يستدير إلى أحد المساعدين ويومي إليه بيديه.

وبعد التحرك في اتجاه واحد، توقف بايدن فجأة إلى أن تلقى تعليمات من أحد الموظفين، فاستدار وذهب في الاتجاه المطلوب.

ويعتبر بايدن الذي سيكمل عامه 81 هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في تاريخها.

ومؤخرا بات يتعرض للعديد من الانتقادات بسبب المواقف الغريبة التي تحدث معه، حيث كثيرا ما يضيع فوق المسارح ويخلط بين أسماء الدول ويتعثر عند ركوب الطائرة.

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