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قال رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اضطر لإبرام صفقة مع قائد المجموعة العسكرية الخاصة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين لـ«إنقاذ نفسه».

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، تعد تصريحات مور أول تأكيد من المخابرات الغربية على أن بريغوجين، قد أبرم بالفعل صفقة مع بوتين لإنهاء تقدمه على موسكو خلال تمرد 24 يونيو (حزيران) الفاشل؛ حيث كانت وكالات الاستخبارات الغربية متحفظة في التعليق على هذا التمرد، خوفاً من توفير أرضية خصبة للمزاعم التي تطلقها روسيا باستمرار بشأن دعم الاستخبارات الغربية للمعارضة الداخلية.

وقال مور في خطاب ألقاه في براغ أمس (الأربعاء): «إذا نظرت إلى سلوكيات بوتين في يوم 24 يونيو، ستجد أن بريغوجين بدا كخائن في الصباح، وقد تم العفو عنه في المساء، وبعد ذلك بأيام قليلة، تمت دعوته لتناول الشاي. هناك بعض الأشياء التي يبدو تفسيرها صعباً بعض الشيء، حتى على رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية».