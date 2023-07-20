قال رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية ريتشارد مور إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اضطر لإبرام صفقة مع قائد المجموعة العسكرية الخاصة «فاغنر»، يفغيني بريغوجين لـ«إنقاذ نفسه».
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، تعد تصريحات مور أول تأكيد من المخابرات الغربية على أن بريغوجين، قد أبرم بالفعل صفقة مع بوتين لإنهاء تقدمه على موسكو خلال تمرد 24 يونيو (حزيران) الفاشل؛ حيث كانت وكالات الاستخبارات الغربية متحفظة في التعليق على هذا التمرد، خوفاً من توفير أرضية خصبة للمزاعم التي تطلقها روسيا باستمرار بشأن دعم الاستخبارات الغربية للمعارضة الداخلية.
وقال مور في خطاب ألقاه في براغ أمس (الأربعاء): «إذا نظرت إلى سلوكيات بوتين في يوم 24 يونيو، ستجد أن بريغوجين بدا كخائن في الصباح، وقد تم العفو عنه في المساء، وبعد ذلك بأيام قليلة، تمت دعوته لتناول الشاي. هناك بعض الأشياء التي يبدو تفسيرها صعباً بعض الشيء، حتى على رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية».
وأضاف: «بوتين في الحقيقة لم يقاوم بريغوجين. لقد أبرم صفقة لإنقاذ نفسه، باستخدام المساعي الحميدة لزعيم بيلاروسيا»، في إشارة إلى تدخل الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الذي أبرم الصفقة.
وتابع مور: «لا يمكنني رؤية ما بداخل رأس بوتين، لكنني أعتقد أنه قد أدرك أن هناك شيئاً خطيراً للغاية يحدث وأن عليه إبرام هذه الصفقة».
وأوضح رئيس الاستخبارات البريطانية أنه من الصعب معرفة مصير قوات «فاغنر» في الوقت الحالي.
ودعا مور الروس «المُستائين» من غزو بلادهم لأوكرانيا إلى الالتحاق بخدماته في لندن، في نداء علني نادر لاستقطاب عملاء جدد.
وأكد أنّ «العديد من الروس اليوم مستاؤون بصمت من رؤية قواتهم المسلحة تقصف المدن الأوكرانية، فتطرد عائلات بريئة من منازلها وتخطف مئات الأطفال».
وأضاف: «بينما يشهدون الفساد والاقتتال الداخلي وعدم كفاءة حكامهم ببساطة، يواجه العديد من الروس المعضلات نفسها وتأنيب الضمير التي واجهها أسلافهم في 1968 عندما تدخلت موسكو لسحق ربيع براغ». وقال: «أدعوهم (هؤلاء الروس) إلى فعل ما فعله آخرون خلال الأشهر الـ18 الماضية والانضمام إلينا». وأضاف: «بابُنا مفتوح دائماً»، مؤكداً أن تجنيد الجواسيس سيتم «بتكتم ومهنية».