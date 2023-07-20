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"تيك توك" يرسخ موقعه في عالم الأخبار.. والسبب في الكارثة

20
JULY
2023
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قال بحث حكومي في بريطانيا إن تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" أصبح مصدر الأخبار الرئيسي بالنسبة إلى المراهقين في البلاد.
 
وذكر البحث، الذي أعدته هيئة "أوفكوم" المنظمة للاتصالات في بريطانيا، أن 28 في المئة من فئة المراهقين بين 12-15 عاما يستخدمون "تيك توك" لمعرفة الأخبار، وهو رقم لم تحققه أي منصة أخرى، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، الخميس.
 
وحل كل من "يوتيوب" و"إنستغرام" في المرتبة الثانية بنسبة 25 في المئة.
 
وتناول البحث استهلاك الأخبار في بريطانيا بين عامي 2022 و2023.
 
ويأتي الإقبال على الأخبار في "تيك توك" مع استيلاء الإنترنت المتزايد على حصة الإعلام التقليدي كمصدر للأخبار لدى الجمهور بشكل عام.
 
السبب في كورونا
 
ويقول الباحث الرئيسي في معهد "رويترز" للصحافة، نك نيومان، إنه بينما ينظر إلى "تيك توك" على أنه منصة للموضوعات الخفيفة عوضا عن الجادة مثل الأخبار، فإن الأحداث مثل جائحة كورونا غيّرت من هذه النظرة.
 
وأضاف أن كورونا كانت تغييرا كبيرا لأن الناس كانوا في منازلهم، حيث كانوا يتحدثون عن الجائحة على "تيك توك".
 
 اتجاه عالمي
 
وإقبال المراهقين في بريطانيا على "تيك توك" لمعرفة الأخبار ليس استثناء، بل هو جزء من اتجاه متزايد بين الشبان حول العالم.
 
وكان بحث نشر في يونيو الماضي وشمل 93 ألف شاب في 46 دولة حول العالم، وجد أن نسبة متزايدة من الشبان يطلعون على الأخبار من خلال "تيك توك".
 
وقال 44 في المئة في الفئة بين 18-24 عاما إنهم يستخدمون "تيك توك"، ويخصص هؤلاء 20 في المئة من استخدام المنصة لمعرفة الأخبار.
 
وكانت نسبة استخدام الأخبار لدى أفراد هذه الفئة قبل عام 15 في المئة.
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