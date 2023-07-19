مقتل 34 شخصا في حادث مروري مروّع في الجزائر

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قتل ما لا يقل عن 34 شخصا وأصيب 12 آخرون بجروح اليوم الأربعاء في حادث اصطدام بين حافلة نقل ركاب وشاحنة صغيرة قرب تمنراست في جنوب الجزائر على ما أشارت الحماية المدنية.

وأوضح هذا الجهاز أن الحادث الذي تلاه حريق، وقع عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقوم برحلة بين أدرار وتمنراست بشاحنة صغيرة، وعمليات انتشال الضحايا ونقلهم تتواصل.

وذكرت وسائل إعلام عدة أن غالبية الضحايا قضوا في الحريق. وأوضحت الحماية المدنية أن الحافلة كانت تنقل مسافرين بين تمنراست البالغ عدد سكانها أكثر من 150 ألف نسمة وتضم مطارا، وادرار التي يسكنها ألفا نسمة، في الصحراء الجزائرية.

وتشكل السرعة السبب الرئيسي للحوادث المرورية في الجزائر على ما تفيد المندوبية الوطنية للسلامة المرورية.