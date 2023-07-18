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رقم قياسي جديد تسجله موجة الحر في أوروبا...وأُخرى "أشد" هذا الأسبوع!

18
JULY
2023
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تدخل موجة الحر التي تجتاح جنوبي القارة الأوروبية اليوم الثلاثاء، مرحلة أشد إذ ستصل درجة الحرارة في إيطاليا إلى حدود 46 درجة مئوية، في وقت اندلع حريقان جديدان وكبيران في الساحل اليوناني حيث تتأهب البلاد لموجة حر ثانية.

وستشهد إيطاليا وإسبانيا واليونان، اليوم، درجات حرارة ملتهبة، فيما ستتعرض دول أخرى في القارة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وبولندا لدرجات حرارة مرتفعة خلال الأيام المقبلة.

وجزيرتا صقلية وسردينيا من بين 16 منطقة أطلقت فيها السلطات الإيطالية تحذيرات حمراء اللون، مع توقع الأرصاد الجوية أن تصل فيها الحرارة إلى 45 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة في مقاطعة طارنت في الجنوب الإيطالي إلى 46 درجة مئوية، محطمة بذلك الرقم القياسي في القارة الأوروبية الذي سجل عام 2021 في جزيرة صقلية بأكثر من 2.8 درجة مئوية.

وحذر خبير المناخ، كارلو بونتمبو، من أن مناطق أخرى في القارة الأوروبية قد تتعرض إلى مستويات مماثلة من الحرارة القياسية.

وسترتفع الحرارة في العاصمة الإسبانية مدريد إلى ما فوق 40 درجة مئوية.

واستعرت الحرائق في منطقتين قرب العاصمة اليونانية أثينا، وأججتها الرياح القوية، حتى خرجت الأمور عن السيطرة.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن "الحرائق الضخمة دمرت منازل وأجبرت الآلاف على الفرار".

وستكون الحرارة في أثينا فوق 40 درجة مئوية، وذلك بعد أيام من إغلاق الأكروبوليس المعلم السياحي الأبرز فيها بصورة مؤقتة لحماية السياح من أشعة الشمس.

واجتاحت الحرائق مناطق بالقرب من العاصمة اليونانية، حيث يكافح رجال الإطفاء لإخماد ألسنة اللهب في قرية كوفاراس 30 كيلومترا جنوب شرق أثينا.

وأجبرت الحرائق السلطات على إجلاء مئات الأطفال الذين كانوا يشاركون في مخيم صيفي على بعد 80 كيلومترا غربي أثينا.

وصدرت أوامر إجلاء لنحو 6 مجتمعات ساحلية على الأقل مع اقتراب الحرائق من المنتجعات الصيفية.

وتتأهب اليونان لموجة حر ثانية أشد متوقعة هذا الأسبوع ستؤثر عليها كما على دول أوروبية أخرى.

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