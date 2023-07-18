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استطلاع رأي: غالبية البريطانيين يرغبون بالعودة للاتحاد الأوروبي

18
JULY
2023
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يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بريطانيا مؤخراً، غيرت توجهات البريطانيين فيما يخص الاتحاد الأوروبي، فبعد أن صوتوا في استفتاء بريكست على خروج بلادهم من المنظومة الأوروبية، أظهر استطلاع حديث للرأي؛ أن غالبية البريطانيين سيصوتون لصالح العودة لعضوية الاتحاد الأوروبي في حال تم إجراء استفتاء جديد لهذا الغرض.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «يو جوف»، فإن نحو 51 في المئة سيصوتون لصالح الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي، في حين أن 32 في المئة فقط عبروا عن تمسكهم بتصويتهم لصالح بريكست «الانسحاب من الاتحاد» في الاستفتاء الذي جرى عام 2016، وحينها صوّت 51.84 في المئة إلى جانب بريكست.

ووفقاً لما نقله موقع «عربي 21»، يرى 63 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري الأسبوع الماضي وشمل 2151 شخصا، أن بريكست كان فشلا أكثر من كونه نجاحا بالنسبة لبريطانيا، مقابل 12 في المئة فقط يرونه ناجحا، و18 في المئة لا يرون فيه نجاحا أو فشلا، في حين يعتقد 70 في المئة أن الحكومة تعاملت مع مسألة بريكست بشكل سيئ.

ويقول 18 في المئة ممن صوتوا لصالح بريكست إنهم يودون التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي الآن. وبلغت هذه النسبة 9 في المئة في يناير 2021، أي بعد عام على بدء تطبيق اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي.

ويرى 57 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن التصويت لصالح بريكست عام 2016 كان خاطئا، مقابل 32 في المئة يرونه قرارا صحيحا، لكن اللافت أن 19 في المئة ممن صوتوا لصالح الانسحاب يرون الآن أنه كان خاطئا.

وتظهر استطلاعات الرأي تصاعدا في نسب التأييد لإجراء استفتاء جديد وللعودة لعضوية الاتحاد الأوروبي، حيث يشعر الكثير من البريطانيين أن أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية باتت أسوأ منذ الخروج من الاتحاد.

ووفق استطلاع سابق أجري لحساب صحيفة الإندبندنت، فإن 65 في المئة من البريطانيين يرون ضرورة إجراء استفتاء بشأن العودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، ارتفاعا من 55 في المئة قبل عام، فيما انخفضت نسبة من يرون عدم ضرورة إجراء استفتاء جديد من 32 في المئة إلى 24 في المئة.

 

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