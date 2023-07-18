ارتفاع الحرارة في روما يبلغ ذروته اليوم وتعليمات مشددة من الداخلية الايطالية

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يستمر ارتفاع الحرارة في العاصمة الايطالية روما وفي 16 مقاطعة اخرى، جراء الإعصار الأفريقي الذي يبلغ ذروته اليوم بحيث تصل درجة الحرارة في بعض المناطق الى 43 درجة.

وقد أصدرت الداخلية الإيطالية بالتعاون مع الدفاع المدني، تعليمات صارمة تقضي بتجنب الاعمال بسبب نقص الاوكسجين والجفاف، ومنع خروج الاطفال والمسنين من المنازل بين الحادية عشرة قبل الظهر والخامسة بعد الظهر. وفيما تجوب سيارات الشرطة شوارع المدن داعية المسنين للعودة الى منازلهم، يخالف السياح القوانين ويغطسون في نوافير روما. وتوزع بلدية روما المياه المعدنية مجانا.