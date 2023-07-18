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موسكو: هناك ما يدل على تورط الاستخبارات الغربية في الهجوم على جسر القرم

18
JULY
2023
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أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن هناك أمورا كثيرة تدل على "تورط الاستخبارات الغربية، وخاصة البريطانية"، في الهجوم على جسر القرم.

وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين: "اليوم رأينا عملا إرهابيا جديدا لنظام كييف ضد الجسر المؤدي إلى القرم، والواقع على بعد مئات الكيلومترات عن منطقة العمليات القتالية".

وأضاف أن الهجوم "أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين الروس المدنيين الأبرياء، وأصيبت ابنتهما البالغة 14 عاما من العمر بجروح خطيرة".

وتابع بوليانسكي: "لم أسمع أي إدانة لهذا العمل الإرهابي من قبل أي واحد من داعمي نظام كييف الغربيين. وعلينا أن ندرس مدى تورط الاستخبارات الغربية، وخاصة البريطانية، في التحضير لهذا العمل الإرهابي وتنفيذه".

وأكد أن "هناك أمورا كثيرة جدا تدل على ذلك".

يذكر أن جسر القرم تعرض للهجوم بزوارق مسيرة فجر الاثنين 17 يوليو، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي، وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمحاربة الإرهاب، إن الهجوم نفذته أوكرانيا، بينما فتحت لجنة التحقيقات تحقيقا في ملابسات الهجوم لغرض تحديد المسؤولين عنه.

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