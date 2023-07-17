المرجع السيستاني رفض طريقة التعاطي مع البطريرك ساكو!

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تواصل مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق وأكد رفضه لما حدث له ومغادرته بغداد.

ونقل موقع "شفقنا" الذي ينقل أخبار المرجع السيستاني بشكل مستمر أن "مسؤولا في المكتب تواصل مع البطريرك مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم وأبدى له أسفه للطريقة التي تم التعامل بها مع نيافته في الآونة الأخيرة مما يتنافى مع مكانته الدينية والوطنية".

وأضاف أن "المسؤول عبر عن أمله في أن تتوفر الظروف المناسبة لعودة البطريرك إلى مقره في بغداد في أقرب وقت".

وتواصل مراسل RT مع مكتب المرجع السيستاني وتأكد من حقيقة التصريح المنسوب لأحد المسؤولين في الموقع.

وبعث ساكو رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة العراقيين أعلن فيها عن مغادرته بغداد.

وجاءت الرسالة بعد أن سحبت رئاسة الجمهورية مرسوما جمهوريا أصدرته عام 2013 يقضي بتعيين ساكو بطريركا للكنيسة الكلدانية، لكن الرئاسة قالت إن "هذا المرسوم غير دستوري، لذا سحب منه".