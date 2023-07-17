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الحر يجتاح العالم..

17
JULY
2023
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سجلت بلدة نائية في شمال غربي الصين القاحل درجة حرارة قياسية، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على تسجيل البلاد أخفض حرارة باردة في تاريخها.

ووصلت الحرارة في بلدة سانبو في مقاطعة سنجان بشمال غربي الصين إلى 52 درجة مئوية، الأحد.

ويتوقع أن تستمر الحرارة المرتفعة لمدة 5 أيام أخرى على الأقل.

وكسرت هذه الحرارة الجديدة الرقم القياسي الذي سجلته الصين في عام 2015، وبلغ حينها 50 درجة، قرب بحيرة إيدينغ التي تقع تحت مستوى سطح البحر بـ150 مترا.

وسجلت الصين أقل درجة حرارة في تاريخها قبل 6 أشهر، وبلغت 53 تحت الصفر.

ومنذ أبريل، تعرضت دول عدة في آسيا لموجات حر ذات درجات قياسية، مما عزز المخاوف بشأن قدرة هذه الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ.

وتشهد أوروبا والمنطقة العربية وأميركا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة، أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

وفي إسبانيا، أجلت السلطات ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق غابات على جزيرة لا بالما عن السيطرة.

 

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