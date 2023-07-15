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تركيا.. تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول

15
JULY
2023
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أعلنت سلطات مدينة إسطنبول التركية عن تعليق إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في المدينة، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية ومواجهة التزايد الملحوظ لعدد الأجانب في إسطنبول.

وذكرت صحيفة “ميلليت” أنه تم تحديد حالات استثنائية يمكن فيها إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول، وتشمل الإقامة لأسباب صحية أو تعليمية أو تجارية دولية، بالإضافة إلى حالات اللجوء التي تشكل خطرا على حياة الأفراد.

ويأتي هذا القرار بعد أن تم تعليق إصدار تصاريح إقامة للأجانب في 10 مناطق في إسطنبول سابقا، وتم تمديد التعليق ليشمل جميع مناطق المدينة الـ 39.

وتعتبر إسطنبول من أبرز الولايات التركية التي تستضيف عددا كبيرا من الأجانب والمهاجرين. حيث يقيم في المدينة أكثر من 1.2 مليون أجنبي، منهم 535,025 مهاجرا سوريا، وفقا للإحصاءات الرسمية.

ناشد ناشط تركي المسؤولين بتجنب ترحيل العمال السوريين في تركيا، نظرا للدور الهام الذي يلعبونه في تشغيل المصانع وتزويدها بالأيدي العاملة المهرة.

وقارن هذا التهديد بتأثير حجر الدومينو، حيث يمكن أن يؤدي فقدان العمال السوريين إلى انهيار سلسلة من الأحداث المتتالية.

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