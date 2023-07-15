الحرائق الضخمة في كندا تلتهم أكثر من عشرة ملايين هكتار

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التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد وتكون بذلك قد تخطت أكثر توقعات العلماء تشاؤما.

ويتوقع أن تزداد هذه المساحة المنكوبة مع اشتعال 906 حرائق السبت في البلاد، منها 570 حريقا خارج السيطرة، وفقا للأرقام الوطنية الصادرة عن مركز رصد حرائق الغابات في كندا، بحسب فرنس برس”.

ويجبر اتساع نطاق الحرائق وعددها السلطات على عدم التدخل. وتخطت رقعة الحرائق وتعددها وصعوبة الوصول اليها قدرات فرق الإطفاء الكندية والدولية الذين كانوا موجودين بأعداد كبيرة.

وقال يان بولانجيه الباحث في وزارة الموارد الطبيعية الكندية ل “فرانس برس”: “نحن هذا العام أمام ارقام اسوأ من أكثر السيناريوهات تشاؤما”.

واضاف بولانجيه المتخصص في حرائق الغابات: “الامر الأكثر إثارة للصدمة هو أنه لم يسجل أي متنفس منذ شهر ايار. كل العناصر مجتمعة لتفاقم الوضع”.