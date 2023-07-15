تونس.. توقيف امرأة أحرقت زوجها بسبب الخيانة

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ألقت الأجهزة الأمنية في تونس، القبض على امرأة في روات بعد أن قامت بقتل زوجها حرقا.

جسد زوجها عندما كان نائما بحجة أنه كان يخونها.

وأوضح أنه بتاريخ 8 يوليو الحالي، “وردت مكالمة هاتفية من الحماية المدنية مفادها نشوب حريق بأحد المنازل بجهة رواد، وتم العثور بداخله على شخص تعرض لحروق بليغة بكامل جسده وتم نقله إلى المستشفى، قبل أن يتوفى لاحقا”.

وعلى إثر ذلك “باشرت فرق الشرطة العدلية التحقيق مع الزوجة، بعد التفطن من قبل أعوان العدلية لجرح غائر على مستوى ساقها نتيجة تعرض للحرق، وقد اعترفت بأنها هي من قامت بقتله بعد سكب البنزين عليه وإضرام النار فيه وهو نائم بعد أن اكتشفت محادثات على “واتساب” بينه وبين صديقته، ومن ثم غادرت المنزل لقضاء بعد الشؤون”.

وأشار المصدر بأنه “تم توقيفها بتهمة إضرام النار عمدا في ذات بشرية الناجم عنه الموت”.