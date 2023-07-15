عودة إيران الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في “أوبك”

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أظهرت أحدث تقارير منظمة أوبك أن إنتاج إيران من النفط بلغ مليونين و754 الف برميل يومياً في شهر يونيو الماضي، لتعود إيران بذلك الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في اوبك، بعد أن كانت الكويت قد احتلت هذه المرتبة لفترة سنة و 7 أشهر.

وكانت إيران قد أنتجت يومياً مليونين و698 ألف برميل في شهر مايو الماضي أيضاً.

وتأتي السعودية حالياً في مقدمة الدول المنتجة للنفط في أوبك بتسعة ملايين و998 ألف برميل في اليوم، ومن ثم العراق بأربعة ملايين و181 ألف برميل يومياً، تليه الامارات بمليونين و894 ألف برميل في اليوم.

وكانت إيران تحتل المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في أوبك قبل الحظر الأميركي في عام 2018 .

والدول الـ 13 الأعضاء في أوبك هي الجزائر و أنغولا وكونغو وغينيا والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية والامارات وفنزويلا.