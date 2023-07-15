living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة إيران الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في “أوبك”

15
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أظهرت أحدث تقارير منظمة أوبك أن إنتاج إيران من النفط بلغ مليونين و754 الف برميل يومياً في شهر يونيو الماضي، لتعود إيران بذلك الى المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في اوبك، بعد أن كانت الكويت قد احتلت هذه المرتبة لفترة سنة و 7 أشهر.

وكانت إيران قد أنتجت يومياً مليونين و698 ألف برميل في شهر مايو الماضي أيضاً.

وتأتي السعودية حالياً في مقدمة الدول المنتجة للنفط في أوبك بتسعة ملايين و998 ألف برميل في اليوم، ومن ثم العراق بأربعة ملايين و181 ألف برميل يومياً، تليه الامارات بمليونين و894 ألف برميل في اليوم.

وكانت إيران تحتل المرتبة الثالثة بين منتجي النفط في أوبك قبل الحظر الأميركي في عام 2018 .

والدول الـ 13 الأعضاء في أوبك هي الجزائر و أنغولا وكونغو وغينيا والغابون وإيران والعراق والكويت وليبيا ونيجيريا والسعودية والامارات وفنزويلا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   