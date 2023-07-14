الحكومة البريطانية تتمكن من الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون

وحسب المعلومات فإن جونسون نسي الرمز المستخدم لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص به والذي توقف عن استخدامه في مايو 2021 بعد أن تبين أن رقم هاتفه المحمول كان موجودا على شبكة الإنترنت لمدة 15 عاما.

وكانت لجنة التحقيق قد طلبت الحصول على المعلومات الموجودة على الهاتف بحلول يوم الاثنين الماضي الساعة الرابعة مساء، إلا أنه لم يتم تسليم الهاتف والمعلومات في الموعد المحدد بسبب "تعقيدات في عملية فتحه".

ونفى مصدر مقرب من جونسون أن يكون رئيس الوزراء الأسبق نسي الرمز السري الخاص به، "هو فقط ليس واثقا مئة بالمئة من تذكره بشكل صحيح"، مؤكدا أن "الحكومة تمكنت من الحصول على رمز التعريف".

ورفض مكتب مجلس الوزراء التعليق على ما إذا كان قد تم الحصول على رمز المرو، قائلا فقط إن العمل لمساعدة جونسون على استعادة الرسائل مستمر.