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الحكومة البريطانية تتمكن من الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون

14
JULY
2023
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قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، إنه تم الحصول على الرمز السري الخاص بهاتف جونسون القديم، وإنه قد يحتوي على رسائل حول عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا.

 وكانت لجنة التحقيق قد طلبت الحصول على المعلومات الموجودة على الهاتف بحلول يوم الاثنين الماضي الساعة الرابعة مساء، إلا أنه لم يتم تسليم الهاتف والمعلومات في الموعد المحدد بسبب "تعقيدات في عملية فتحه".
 
 وحسب المعلومات فإن جونسون نسي الرمز المستخدم لإلغاء قفل جهاز iPhone الخاص به والذي توقف عن استخدامه في مايو 2021 بعد أن تبين أن رقم هاتفه المحمول كان موجودا على شبكة الإنترنت لمدة 15 عاما.

ونفى مصدر مقرب من جونسون أن يكون رئيس الوزراء الأسبق نسي الرمز السري الخاص به، "هو فقط ليس واثقا مئة بالمئة من تذكره بشكل صحيح"، مؤكدا أن "الحكومة تمكنت من الحصول على رمز التعريف".

ورفض مكتب مجلس الوزراء التعليق على ما إذا كان قد تم الحصول على رمز المرو، قائلا فقط إن العمل لمساعدة جونسون على استعادة الرسائل مستمر.

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