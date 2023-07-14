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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي، مشيراً إلى عدم وجود قانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية، نُشرت في وقت متأخر من يوم الخميس، إنه قدم العرض في اجتماع مع المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين، أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.

وأضاف: «فاغنر لا وجود لها... لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة».

وانتهى التمرد بمنح موسكو بريغوجين ومقاتلي فاغنر فرصة الاستقرار في روسيا البيضاء المجاورة.

وأكد بوتين، أن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.