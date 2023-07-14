الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب لمنع الحمل من دون وصفة طبية

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سمحت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، ببيع حبوب لمنع الحمل من دون وصفة طبية، للمرة الأولى في البلاد، على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وأعلنت «إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)» أن حبوب منع الحمل «Opill» ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبر ماركت وكذلك عبر المتاجر الإلكترونية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تجيز عدة دول بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية، لكن في الولايات المتحدة فإن هذا الإجراء يأتي في حين يتعرض حق الإجهاض لحملات جديدة من المحافظين، وبات محظوراً الآن في عدة ولايات.

وكتبت «وكالة الأدوية»، في بيان، أن هذا القرار يفترض أن «يحد من العوائق التي تحول دون الوصول» إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها «دون الاضطرار لزيارة عيادة طبيب».

وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» إنه «إذا تم استخدامها وفقاً للإرشادات، فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حالياً التي لا تستلزم وصفة طبية».

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية «HRA Pharma» التي استحوذت عليها «Perrigo» في الآونة الأخيرة، حصلت على الموافقة للاستخدام بوصفة طبيب لأول مرة في 1973. وتفتح الموافقة على استخدامها دون وصفة الباب أمام نساء للحصول عليها دون زيارة الطبيب أولاً.