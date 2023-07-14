living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة تسمح ببيع حبوب لمنع الحمل من دون وصفة طبية

14
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سمحت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، ببيع حبوب لمنع الحمل من دون وصفة طبية، للمرة الأولى في البلاد، على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

وأعلنت «إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)» أن حبوب منع الحمل «Opill» ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبر ماركت وكذلك عبر المتاجر الإلكترونية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تجيز عدة دول بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية، لكن في الولايات المتحدة فإن هذا الإجراء يأتي في حين يتعرض حق الإجهاض لحملات جديدة من المحافظين، وبات محظوراً الآن في عدة ولايات.

وكتبت «وكالة الأدوية»، في بيان، أن هذا القرار يفترض أن «يحد من العوائق التي تحول دون الوصول» إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها «دون الاضطرار لزيارة عيادة طبيب».

 وقالت باتريسيا كافازوني المسؤولة في «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» إنه «إذا تم استخدامها وفقاً للإرشادات، فإن وسائل منع الحمل اليومية عن طريق الفم آمنة وأكثر فاعلية في منع الحمل غير المرغوب فيه من وسائل منع الحمل المتاحة حالياً التي لا تستلزم وصفة طبية».

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية «HRA Pharma» التي استحوذت عليها «Perrigo» في الآونة الأخيرة، حصلت على الموافقة للاستخدام بوصفة طبيب لأول مرة في 1973. وتفتح الموافقة على استخدامها دون وصفة الباب أمام نساء للحصول عليها دون زيارة الطبيب أولاً.

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   