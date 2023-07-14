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بعد "كيندر"... "سالمونيلا" من جديد في شركة "فيريرو"!

14
JULY
2023
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اضطر مصنع فيريرو في آرلون في بلجيكا الذي تعرّض العام الماضي لتلوث بالسالمونيلا في منتجاته من شوكولا "كيندر"، إلى وقف الإنتاج بعد اكتشاف هذه البكتيريا في نهاية حزيران.

وقالت المتحدثة باسم الشركة الإيطالية العملاقة للأغذية لورانس إيفرار لوكالة فرانس برس الخميس، "كل الإنتاج متوقف".

وأوضحت أن المصنع "غير مغلق" وأن رواتب الموظفين "مغطاة بنسبة 100 بالمئة".

وأضافت إيفرار، "سنواصل التنظيف خلال الأسبوعين المقبلين تقريبًا".

أعلنت فيريرو في بيان نشر في 6 حزيران على موقعها الإغلاق المؤقت اعتباراً من الأسبوع الفائت لـ "جزء من خطوط الإنتاج" بعد اكتشاف السالمونيلا خلال "فحوص معزّزة" نفذتها فرقها.

ولم تكن الشركة تعتزم حينها توقيف الإنتاج بشكل تام.

وأكدت المجموعة أن تعليق التصنيع بمثابة إجراء احترازي، مع تحديد أن "أي منتج نهائي لم يسجل نتيجة إيجابية"، في سياق فحوص التلوث.

في نيسان 2022 اضطرت شركة فيريرو إلى وقف الإنتاج في آرلون وسحب كل المنتجات المصنعة في الموقع بعد الإبلاغ عن عشرات حالات الإصابة بالسالمونيلا التي يحتمل أن تكون مرتبطة باستهلاك منتجات الشوكولاتة في العديد من البلدان الأوروبية. ولم يتم الإبلاغ عن وفيات.

وبعد وضع السلطات الصحية البلجيكية مصنع آرلون تحت المراقبة الدقيقة، تلقى أخيرًا في أيلول، الضوء الأخضر النهائي لإعادة تشغيله في ظل ظروف عادية.

وتعيّن على العملاق الإيطالي القيام بعمليات تنظيف كبرى والاستثمار في أنابيب جديدة بالإضافة إلى إجراء مئات اختبارات الجودة قبل استئناف الإنتاج.

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