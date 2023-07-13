شرطي فرنسي سيطر على مسلح داخل قطار يربط انيسي بباريس

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تمكن شرطي فرنسي يرتدي ثيابا مدنية اليوم، من السيطرة على رجل مسلح بسكين في قطار يربط أنيسي على الحدود السويسرية، بباريس، بعد قتال أطلقت خلاله رصاصة من دون التسبب بوقوع إصابات، لكنه أخاف الركاب، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقالت نائبة المدعي العام في شالون سور ساون (شرق) انجيليك ديبيتري: "إن الرجل البالغ حوالي 30 عاما سيطر عليه شرطي في ثياب مدنية بعد قتال"، موضحة أن "رصاصة اطلقت خلال هذه المعركة". وأعلنت أنه "تم فتح تحقيق قضائي بتهمة محاولة قتل شخص ينتمي إلى جهاز عام"، واشارت الى ان الرجل احتجز.

وأوضحت ستيفاني ديبورد وهي كانت موجودة في القطار السريع، أن "الرجل استولى على سلاح الشرطي وأطلق النار"، وتحدثت من جانبها عن طلقتين.

ووقع الهجوم بالقرب من "لو كروزو" (شرق)، بعدما اجتاز القطار حوالي ثلث مسافة رحلته.