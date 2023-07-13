الناتو يقدم اليوم في قمة فيلنيوس خطة التعهدات الأمنية لأوكرانيا

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يقدم الغربيون خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا، الأربعاء، في اليوم الثاني من قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) سببت خيبة أمل للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وتناول زيلينسكي الذي انتقد بشدة قادة دول الناتو بسبب نقص إرادتهم في انضمام أوكرانيا، العشاء معهم مساء الثلاثاء بعيد تحيته حشدا كبيرا في وسط العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وسيجري الرئيس الأوكراني محادثات مع القادة الأربعاء. وفي محاولة لطمأنته، يفترض أن تنشر دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) بيانا مشتركا حول دعم كييف في السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك «بينما تحرز أوكرانيا تقدما استراتيجيا في هجومها المضاد (...) نزيد جهودنا لحماية أوكرانيا على الأمد الطويل». وأضاف «لا نريد أن نرى تكرارا لما حدث في أوكرانيا، وهذا البيان يؤكد مجددا التزامنا ضمان ألا تصبح أوكرانيا مجددا ضعيفة أمام نوع العدوان الذي ارتكبته روسيا».

وسيشكل البيان إطارا لإبرام اتفاقات ثنائية في وقت لاحق بين هذه الدول وكييف، تتضمن تفاصيل الأسلحة التي ستمد بها كييف لمدة عشر سنوات.

وقد أرسل المانحون الغربيون حتى الآن أسلحة بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الهجوم الروسي.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية سيرغي بوبكو على منصة «تلغرام» إن روسيا شنت ليل الثلاثاء الأربعاء هجومًا بطائرة مسيرات على مدينة كييف لليوم الثاني على التوالي. وأضاف أن الهجوم الذي شنته طائرات مسيرة متفجرة إيرانية الصنع من نوع «شاهد» تم صده، مشيرا إلى أنه «لا توجد معلومات عن ضحايا أو دمار حتى الآن».

وقالت ألمانيا الثلاثاء إنها ستقدم لأوكرانيا مزيدا من الدبابات وصواريخ «باتريوت» الدفاعية والعربات المدرعة بقيمة 700 مليون يورو.

وأعلنت فرنسا إرسال صواريخ طويلة المدى من طراز «سكالب» بينما أكد تحالف يضم 11 دولة أنه سيبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات «إف-16» الأميركية اعتبارا من الشهر المقبل.

لكن هذه الوعود والخطوات لا تلبي تطلعات زيلينسكي الذي أراد وضع كييف تحت مظلة الدفاع الجماعي للحلف الأطلسي.

ووعد قادة الدول الأعضاء في هذا التحالف العسكري في اليوم الأول من قمتهم بأن مستقبل أوكرانيا هو في الناتو واختصروا المسارات التي يتعين على كييف اتباعها للانضمام إلى المنظمة.

وجاء في بيان للناتو: «سنكون قادرين على توجيه دعوة لأوكرانيا للانضمام إلى الحلف عندما يقرر الحلفاء وتتحقق شروط ذلك».

ولا يذهب هذا الإعلان أبعد من التزام قُطع في 2008 بشأن انضمام في المستقبل. وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من إمكانية انجرار إلى صراع نووي محتمل مع روسيا. يضاف إلى ذلك أن نظام الناتو يمنع انضمام أي دولة تكون في حالة حرب لأن الدول الأعضاء ستكون ملزمة بالدخول في هذه الحرب مباشرة.

وحتى قبل نشر بيان الحلف، وصف زيلينسكي عدم تحديد موعد نهائي لانضمام أوكرانيا بأنه «أمر عبثي». وقال إن «عدم اليقين هو ضعف».

ومن أجل إقناع زيلينسكي بأن بلاده تقترب من الحلف، سيعقد أول اجتماع لمجلس أوكرانيا والناتو في فيلنيوس. وهذا سيسمح للرئيس الأوكراني بالجلوس حول الطاولة لوضع جدول أعمال للمحادثات.

وعلى هامش هذا الاجتماع سيلتقي زيلينسكي عددا من القادة بينهم جو بايدن، من أجل الحصول على دعم إذافي. وفي وقت لاحق، سيلقي الرئيس الأميركي أيضا خطابا في جامعة فيلنيوس، يؤكد فيه التزام واشنطن الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو.