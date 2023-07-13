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لافروف: امتلاك أوكرانيا مقاتلات «إف 16» يشكل تهديداً نووياً

13
JULY
2023
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اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الغرب بخلق تهديد نووي لبلاده عبر التخطيط لتزويد أوكرانيا بمقاتلات «إف 16» حديثة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وفي مقابلة مع بوابة «لينتا دوت آر يو» الإلكترونية الروسية، قال لافروف إن الولايات المتحدة والأقمار الاصطناعية التابعة لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)» يخلقان تهديداً بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا «وذلك يمكن أن تكون له تداعيات كارثية». وأضاف لافروف أن موسكو لا يمكنها تجاهل حقيقة أن مقاتلات «إف 16» التي يعتزم الغرب تسليمها لكييف لديها القدرة على حمل أسلحة نووية.

وقال إن روسيا ستعدّ ظهور مثل هذه الأنظمة لدى القوات المسلحة الأوكرانية «تهديداً نووياً من الغرب». ونفى الوزير الروسي في الوقت نفسه أن تكون بلاده تخطط لتوجيه ضربة نووية تكتيكية في أوكرانيا، قائلاً إن «ظروف استخدام مثل تلك الأسلحة معروفة جيداً».

في سياق منفصل، نقل تلفزيون «آر تي» اليوم عن لافروف القول إن موسكو مستعدة لتوريد الغذاء للدول المحتاجة على الرغم من القيود الغربية المفروضة عليها. وأضاف لافروف؛ في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون عبر ترجمة، أنه لا توجد أي مقترحات جديدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود حتى الآن.

وهددت روسيا مراراً بإنهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا لم تُحلّ «جميع المسائل الإشكالية» المتعلقة بالاتفاق، الذي من المقرر أن ينتهي تمديده في 17 يوليو (تموز) الحالي.

الشرق الأوسط
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