زيلينسكي: لسنا مهتمين بنشر قوات أجنبية على أراضينا

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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن كييف غير مهتمة بنشر قوات أجنبية على أراضيها، طالما أن بلاده ليست عضوا في حلف “الناتو”.

وقال زيلينسكي في لقاء صحفي عقب قمة الناتو، مع قناة “رادا” التلفزيونية: “لا أحد يطرح هذا السؤال (نشر قوات مسلحة أجنبية في أوكرانيا)، ولسنا مهتمين به، ولا دول الناتو. ونحن لسنا في الناتو كي تتمركز قوة مسلحة أو أخرى معنا”.

وأضاف: “في هذه الحالة، قواتنا المسلحة كافية، والقضية تكمن في أحدث تسلح على غرار الناتو. وعندما ننضم إلى الحلف، أنا متأكد من أنه يمكن دعوتهم لتوفير الأمن على أراضي الدول الأخرى”.

وفي وقت سابق، وافق زعماء حلف “الناتو” في قمة فيلنيوس على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاثة عناصر، حيث قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع “الناتو” وإنشاء مجلس “الناتو – أوكرانيا” وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.

وبحسب الأمين العام، فقد أكد قادة دول الحلف أن أوكرانيا ستصبح عضوا في “الناتو” عندما يتم استيفاء الشروط.