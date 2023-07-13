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مدفيديف: الناتو وروسيا على شفا الحرب

13
JULY
2023
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، في تعليقه على إنشاء مجلس “أوكرانيا – الناتو”، بأن هذا المجلس سينتهي وجوده بسبب زوال أحد الطرفين.

وكتب مدفيديف على حسابه في “تويتر”: “المجلس سينتهي وجوده بسبب زوال أحد الطرفين”.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أيضا، إلى أنه في عام 2002، تم إنشاء مجلس مشابه بين روسيا والناتو. وشدد على أن الحلف وروسيا الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى، في خضمها.

ويوم الثلاثاء، حذر مدفيديف، من أن “الحرب العالمية الثالثة تقترب”، مشددا على أن روسيا سترد على قصف نفذته أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وكتب مدفيديف عبر “تلغرام” أن النتائج الأولية التي أسفرت عن قمة “الناتو” اليوم، كانت متطابقة مع توقعات روسيا المسبقة، لافتا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ستستمر بنفس الأهداف، وأن أهم تلك الأهداف يتمثل في رفض مساعي كييف للانضمام إلى حلف “الناتو”.

وفي وقت سابق، وافق زعماء حلف “الناتو” في قمة فيلنيوس على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاثة عناصر، حيث قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، إن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التشغيل البيني مع “الناتو” وإنشاء مجلس “الناتو – أوكرانيا” وإلغاء شروط تنفيذ خطة عمل العضوية، التي ستقلص عملية الانضمام من مرحلتين إلى مرحلة واحدة.

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