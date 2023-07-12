ضابط استخبارات أمريكي: الغرب أقنع زيلينسكي بأنه مركز الكون وقمة الناتو أظهرت الحقيقة

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دعا ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، الأوكرانيين إلى إدراك أن لا أحد مهتم بهم ولن تصبح أوكرانيا أبدا عضوا في حلف الناتو، وأن الغرب يضحّي بالأوكرانيين في مواجهة روسيا.

وأضاف في تصريح صحفي أن (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي أقنعوه بأنه مركز الكون لكن الواقع ليس كذلك. كان مقتنعا بأن أوكرانيا مهمة لحلف شمال الأطلسي والغرب... وهذا ليس صحيحا أيضا".

وأكد أنه "يجب على زيلينسكي وأوكرانيا بأكملها إدراك أن الناتو يضحي بهم، ولا أحد مهتم بأوكرانيا التي لن تصبح عضوا في الناتو أبدا، وأظهرت قمة الحلف في فيلنيوس الوضع على حقيقته".

كما أعرب ريتر عن أمله في أن حلف شمال الأطلسي سيدفع كييف في نهاية المطاف إلى الرضوخ وطلب السلام من روسيا.

تجدر الإشارة إلى أنه على عكس ما سعى إليه زيلينسكي وما كان يعول عليه أصدر حلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء، بيانا أكد فيه أن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى الحلف "عندما يتفق الحلفاء وتستوفي شروط العضوية"، وذلك بعد أن انتقد زيلينسكي التأخير "السخيف" في التحرك نحو قبول انضمام بلاده.

ووفقا لقرار حلف شمال الأطلسي لن تستطيع أوكرانيا أو تكون عضوا في الحلف دون أن تفي بشروط العضوية، كما أن الدول الأعضاء يخشون من أن يجدوا أنفسهم في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا إذا قبلوا بانضمام كييف للحلف.