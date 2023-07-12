بكين لطوكيو: قدمي مياه محطة فوكوشيما النووية لمن يعتقدون أنها آمنة بدلا من تصريفها في البحر

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قالت بكين إن حلف "الناتو" ضخّم التهديد النووي الصيني بطريقة غير مسؤولة، كما دعت اليابان إلى الكف عن "تعريض المجتمع الدولي للخطر، بسبب خطة صرف المياه المشعة من محطة فوكوشيما".

وشددت على أنه "يجب على الناتو التوقف عن العبث بأوروبا ووقف محاولات الإضرار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ووقف الاتهامات الباطلة والتصريحات الاستفزازية والتخلي عن عقلية الحرب الباردة".

واعتبرت أن "الناتو ضخم التهديد النووي الصيني بطريقة غير مسؤولة خلال السنوات الأخيرة، وهذا أمر غير صحيح"، لافتة إلى أن "قضية شبه الجزيرة الكورية سياسية أمنية وعلى الجهات تعزيز آلية السلام ونزع السلاح النووي".

وأضافت: ندعو الولايات المتحدة إلى "احترام سيادتنا ومصالحنا في منطقة بحر الصين الجنوبي، والتوقف عن إثارة المشاكل".

من جهة أخرى، اعتبرت الخارجية أن "اليابان تعرض المجتمع الدولي للخطر، بسبب خطة صرف المياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية"، مضيفة: "من المخالف للعلوم العامة أن نضع المياه الملوثة نوويا من محطة فوكوشيما النووية اليابانية ومياه الصرف من محطات الطاقة النووية التي تعمل بشكل طبيعي، في التصنيف نفسه. إذا اعتقد بعض الناس أن المياه الملوثة نوويا آمنة للشرب أو السباحة فيها، فيجب على اليابان توفير تلك المياه لهؤلاء بدلا من تصريفها في مياه البحر".

وأكدت أنه "لا يمكن لليابان استخدام تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقط كضوء أخضر لتصريف المياه الملوثة نوويا في المحيط"، مبنية أن "المياه الملوثة نوويا في فوكوشيما تأتي من مياه التبريد المحقونة في قلب المفاعل المتضرر، فضلا عن تسرب المياه الجوفية ومياه الأمطار بعد كارثة فوكوشيما النووية، وتحتوي تلك المياه على نويدات مشعة مختلفة منبعثة من قلب المفاعل المتضرر، وهي مختلفة تماما عن مياه الصرف الطبيعية من محطات الطاقة النووية العاملة".