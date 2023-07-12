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تايوان: القوات الصينية تُجري مناورات جنوب الجزيرة

12
JULY
2023
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قالت وزارة الدفاع التايوانية إن القوات الجوية والبحرية الصينية أجرت مناورات واسعة النطاق شاركت فيها مقاتلات وقاذفات وسفن حربية إلى الجنوب والجنوب الغربي من الجزيرة، أمس الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي تُواصل فيه بكين ضغطها العسكري على تايبيه، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، أنها رصدت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دخول 32 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، من بينها مقاتلات ومروحيات وطائرات إنذار مبكر، وغيرها.

وكان من بين تلك الطائرات أيضاً 4 قاذفات «إتش-6» قادرة على حمل رؤوس نووية حلقت إلى الجنوب من تايوان وفوق المحيط الهادي، قبل العودة إلى الصين، وذلك وفقاً لخريطة نشرتها الوزارة.

كانت الوزارة قد قالت، في وقت متأخر، أمس، إن طائرات القوات الجوية الصينية تعمل، بالتنسيق مع السفن الصينية، لإجراء مناورات عسكرية مشتركة جنوب الجزيرة، وإن 4 سفن حربية صينية شاركت في «دوريات الجاهزية القتالية».

ولم يصدر أي تعليق من الصين بشأن هذه المناورات.

الشرق الأوسط
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