زيلينسكي يصعّد بوجه زعماء «الناتو»: مترددون وضعفاء

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صعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الثلاثاء)، لهجته تجاه الزعماء المجتمعين في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وندد بـ«تردد وضعف» الحلف فيما يخص انضمام أوكرانيا إلى صفوفه. وقال إن عدم اليقين بشأن حصول أوكرانيا على عضوية الحلف يشجع روسيا على «الاستمرار في إرهابها».

وتابع: «يبدو أنه ليست هناك نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي، ولا لجعلها عضواً في الحلف». وعدَّ «عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي»، محذّراً من أن ذلك «يعني أن ثمة نافذة ما زالت مفتوحة للمساومة على انضمام أوكرانيا إلى الحلف، في مفاوضات مع روسيا».

وطالب زيلينسكي الذي وصل إلى فيلنيوس اليومو ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن يوم غد، قادة دول الحلف الـ31 بإشارة واضحة والتزامات حيال انضمام بلاده إلى «الناتو» مستقبلاً. وقال أمس: «أوكرانيا تستحق أن تكون عضواً في التحالف. ليس الآن لأننا في حالة حرب؛ لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة، وهذه الإشارة ضرورية الآن».

وعلى الرغم من أن كثيراً من دول الحلف تؤيد انضمام أوكرانيا إلى صفوفه، فإن الأعضاء يقرّون باستحالة المضي في ذلك، ما لم تضع الحرب مع روسيا أوزارها؛ إذ إن ضمّ كييف إلى الحلف الآن يعني فتح المجال أمام نزاع شامل. وتنصّ قوانين الحلف على أن الاعتداء على أي من أعضائه هو اعتداء على جميعهم، ويستدعي بالتالي تدخلاً عسكرياً. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، اليوم، إن قادة الدول الأعضاء سيوجّهون رسالة «واضحة وإيجابية» إلى أوكرانيا حول انضمامها. وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أن الحلف سيعرض مساراً يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إلى صفوفه؛ لكن من دون تحديد «جدول زمني» لذلك.