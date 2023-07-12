بريطانيا ستزوّد أوكرانيا بذخيرة ومركبات و65 مليون دولار لإصلاح المعدات العسكرية

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قالت الحكومة البريطانية إنها ستزوّد أوكرانيا بأكثر من 70 مركبة قتالية ولوجيستية وآلاف القذائف لدبابات «تشالنجر 2»، وحزمة دعم قدرها 50 مليون جنيه إسترليني (64.7 مليون دولار) لإصلاح المعدات العسكرية.

وأضافت بريطانيا أمس (الثلاثاء)، أنه من المنتظر أن يوقّع أعضاء مجموعة السبع اتفاقاً إطارياً جديداً اليوم (الأربعاء)، سيقدم لأوكرانيا التزامات أمنية ثنائية طويلة الأجل وسيجري إعلان تفاصيل الاتفاق لاحقاً. وتضم مجموعة السبع كلا من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا.

ويعقد قادة حلف شمال الأطلسي قمة في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في الوقت الذي يتعثر فيه هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية.

وقال قادة الحلف أمس (الثلاثاء)، إن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى التحالف العسكري مستقبلاً لكنهم لم يوجّهوا الدعوة إلى كييف للانضمام على الفور، مما أثار غضب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وإلى جانب حزمة الدعم، ستطلق بريطانيا أيضاً مشروعاً من خلال حلف شمال الأطلسي لتأسيس مركز إعادة تأهيل طبي للجنود الأوكرانيين يجري تمويله من خلال حزمة المساعدة الشاملة التي خصصها الحلف لأوكرانيا.