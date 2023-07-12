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لافروف: الحرب الأوكرانية لن تنتهي حتى يتخلى الغرب عن خططه لهزيمة موسكو

12
JULY
2023
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة إندونيسية نُشرت، اليوم الأربعاء، إن المواجهة المسلَّحة في أوكرانيا ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للسيطرة على موسكو وهزيمتها.

وصرّح لافروف، لصحيفة «كومباس»، بأن هدف الغرب، الذي تقوده الولايات المتحدة، هو تعزيز هيمنته العالمية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن يحضر لافروف قمة شرق آسيا والمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، في جاكرتا، هذا الأسبوع، وكذلك سيحضر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وأضاف لافروف، في المقابلة التي نشرها موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت: «لماذا لا تنتهي المواجهة المسلَّحة في أوكرانيا؟ الإجابة بسيطة جداً: ستستمر إلى أن يتخلى الغرب عن خططه للحفاظ على هيمنته والتغلب على رغبته المهووسة في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا على أيدي الدمى في كييف».

وأردف قائلاً: «في الوقت الراهن لا توجد مؤشرات على أي تغيير في هذا الموقف».

ويقول الغرب إنه يريد مساعدة أوكرانيا في كسب صراعها مع روسيا، وقد زوَّدت القوى الغربية كييف بكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الحديثة.

الشرق الأوسط
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