واشنطن ولندن وباريس عرقلت قرار موسكو بشأن سوريا في مجلس الأمن

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عرقلت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار روسي في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد آلية إيصال المساعدات لسوريا عبر معبر "باب الهوى" الحدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر.



وصوتت روسيا والصين لصالح القرار، فيما صوتت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ضده، كما امتنعت بقية الوفود عن التصويت.



وفي وقت سابق، استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قدمته سويسرا والبرازيل، يهدف إلى تمديد عمل معبر "باب الهوى" الوحيد على الحدود السورية التركية لمدة تسعة أشهر.



وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن "المنظمة أثبتت بالفعل، من خلال الاتصالات والتنسيق مع الحكومة الوطنية السورية، أنها قادرة على تنظيم عملها بدون هذه الآلية".