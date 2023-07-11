شويغو: تزويد كييف بذخائر عنقودية سيضطرنا إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية

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حذر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بذخائر عنقودية، سيضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية.

وقال شويغو: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات الأوكرانية كرد فعل"، مشيرا إلى أن الذخائر العنقودية الروسية أكثر فاعلية من الأمريكية، فضلا عن أن مداها أوسع وأكثر تنوعا.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن بلاده مسلحة بذخائر عنقودية "لجميع المناسبات"، مشددا على أن روسيا امتنعت وتمتنع عن استخدام مثل هذه الذخائر في العملية الخاصة، إدراكا منها للتهديد الذي تشكله على السكان المدنيين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه وافق على توصية البنتاغون بتزويد القوات الأوكرانية بذخائر عنقودية.

وأشارت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تتخلص من المخزونات القديمة من خلال تزويد القوات الأوكرانية بالذخائر العنقودية.