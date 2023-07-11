الكرملين: سنتخذ إجراءات مضادة ضد قرار فرنسا بإرسال صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا

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أكد الكرملين ردا على إعلان الرئيس الفرنسي قرار باريس تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى ان هذا القرار خاطئ وستكون له عواقب وخيمة على أوكرانيا، كما ذكرت “روسيا اليوم”.

وتعليقا على خطط فرنسا التي أعلن عنها ماكرون اليوم قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: ” بالطبع، لا يزال يتعين توضيح عن أي مدى يدور الحديث، من وجهة نظرنا، هذا قرار خاطئ، ستكون له عواقب بالنسبة للجانب الأوكراني لأنه بطبيعة الحال سيجبرنا هذا على اتخاذ إجراءات مضادة”.

وقال : “أن هذه الخطوة لن تؤثر على مسار العملية الخاصة، مرة أخرى نأكد على نهجنا المبدئي، مثل هذه القرارات لا تستطيع، وليست قادرة على التأثير على مسار الأحداث في إطار العملية العسكرية الخاصة، يمكنها فقط أن تجعل مصير نظام كييف أكثر صعوبة”.