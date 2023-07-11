زيلينسكي يعرب عن ثقته في انضمام أوكرانيا إلى «الناتو»

A + A -

عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ثقته في انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قائلا إنه يتوقع أن تتمخض قمة للحلف تبدأ اليوم في ليتوانيا عن «طريقة» تنضم كييف من خلالها رسميا إليه.

وأضاف في خطاب مصور مساء أمس (الاثنين): «ما زلنا نعمل على وضع الصياغة، أي على الكلمات المحددة التي تحمل تأكيدا كهذا. لكننا نوقن بالفعل الحقيقة المتمثلة في أن أوكرانيا ستكون جزءا من هذا الحلف». وأردف: «نعمل على وضع طريقة للحصول على العضوية (في الحلف) بأوضح صورة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن».

ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن أكبر حلفاء أوكرانيا الغربيين ما زالوا يعملون على الانتهاء من إطار عمل مشترك من شأنه أن يمهد الطريق لحصول كييف على ضمانات أمنية على المدى الطويل، وقد ينتظرون إلى أن تنتهي فعاليات قمة الحلف خلال الأسبوع للإعلان عن تلك الضمانات.

والمفاوضات جارية بين أعضاء الحلف بخصوص دعوة أوكرانيا رسميا للانضمام وموعد ذلك والشروط التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها وكيفية تقييم مدى تقدمها نحو تحقيق هذه الغاية.

وقال زيلينسكي إن قمة فيلنيوس يجب أن تؤكد أن أوكرانيا عضو في الحلف «بحكم الأمر الواقع» لأنها تملك أسلحته وتشاركه القيم نفسها.

وأضاف: «حتى وإن كان هناك اختلاف في المواقف، فإنه لا يزال من الواضح أن أوكرانيا تستحق الانضمام إلى الحلف... ليس الآن فالحرب دائرة حاليا. لكننا بحاجة للحصول على دليل واضح، ونحن بحاجة إليه الآن».

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا ستُجري على هامش القمة محادثات ثنائية مع دول منها، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، بشأن إرسال المزيد من الأسلحة والذخيرة إلى كييف.