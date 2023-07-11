القبض على اثنين من كبار مقاتلي «داعش» في النيجر

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قال مسؤولون أمنيون في النيجر إن جنودا تمكنوا من إلقاء القبض على اثنين من كبار مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي أمس (الاثنين).

وشاركت قوات من النيجر وفرنسا في عملية جوية وبرية للقبض على الإرهابيين المطلوبين في دولة بوركينا فاسو المجاورة. وتمت محاصرة الرجلين في منطقة تيلابيري الحدودية.

وألقي القبض على أبو مريم، واسمه المستعار زيد، ويعمل كـ«مدعٍ عام» لـ«داعش» في منطقة الصحراء الكبرى وكان كبير القضاة في ما يتعلق بالرهائن، إلى جانب الزعيم الإرهابي سيتا أوسيني - المعروف أيضا باسم لقمان. وتعتبر دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو مجتمعة أحد أخطر مناطق العالم. وتعمل عدة مجموعات إرهابية هناك.

يشار إلى أن النيجر هي واحدة من أفقر دول العالم ويتمركز هناك حوالي 1500 جندي من فرنسا الدولة الاستعمارية السابقة للبلاد.

وفي وقت سابق، أنهت الدولتان الجارتان مالي وبوركينا فاسو تعاونهما العسكري مع باريس ضد الميليشيات الإرهابية بسبب الانقلابات العسكرية والمشاعر المعادية للفرنسيين بين السكان.