البيت الأبيض: «الناتو» سيعرض «مساراً» لعضوية أوكرانيا من دون «جدول زمني»

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أعلن البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيعرض مسارا يتيح في نهاية المطاف انضمام أوكرانيا إلى صفوفه، لكن من دون تحديد «جدول زمني» لذلك.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان إن الحلف الذي يبدأ اليوم اجتماع قمة في فيلنيوس، سيحدد «مسار إصلاح لأوكرانيا»، لكن «لا يمكنني تحديد جدول زمني لذلك». وأوضح المسؤول الأميركي أن الرئيس جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الليتوانية يوم غد.

وقال ساليفان إن الرئيس بايدن يعتزم المضي قدما في نقل طائرات «إف - 16» إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس الأميركي.